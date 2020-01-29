30 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

İngiltere Lig Kupası: Manchester City 0-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

Manchester City final biletini kaptı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

yarı final rövanş maçında , 3-1 kazandığı maçın rövanşında 'a 1-0 mağlup olmasına rağmen finale yükseldi. ManU'nun tek golü 35. dakikada Nemanja Matic'ten gelirken, Sırp orta saha oyuncusu, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

yarı final mücadelesi, Manchester derbisine sahne oldu. Old Trafford'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak büyük avantaj sağlayan , Etihad Stadyumu'nda ağırladığı 'a 1-0 mağlup olmasına rağmen finale yükselen taraf oldu.

Kırmızı Şeytanlara galibiyeti getiren gol 32. dakikada Nemanja Matic'ten gelse de bu gol final için yeterli olmadı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU: ASTON VILLA - MANCHESTER CITY

United'ı 3-1 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek finale yükselen City'nin finaldeki rakibi ise Aston Villa oldu. Birmingham ekibi, İngiltere Kupası yarı finalde milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek final biletini kapmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
İtalya Kupası'nda son yarı finalist Inter İtalya Kupası'nda son yarı finalist Inter
Liverpool durdurulamıyor! Fark 19 oldu Liverpool durdurulamıyor! Fark 19 oldu
Amatör lig takımı Epinal, Lille'i kupadan eledi Amatör lig takımı Epinal, Lille'i kupadan eledi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör