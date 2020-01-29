İngiltere Lig Kupası: Manchester City 0-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Manchester United'a 1-0 mağlup olmasına rağmen finale yükseldi. ManU'nun tek golü 35. dakikada Nemanja Matic'ten gelirken, Sırp orta saha oyuncusu, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesi, Manchester derbisine sahne oldu. Old Trafford'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak büyük avantaj sağlayan Manchester City, Etihad Stadyumu'nda ağırladığı Manchester United'a 1-0 mağlup olmasına rağmen finale yükselen taraf oldu.

Kırmızı Şeytanlara galibiyeti getiren gol 32. dakikada Nemanja Matic'ten gelse de bu gol final için yeterli olmadı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU: ASTON VILLA - MANCHESTER CITY

United'ı 3-1 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek finale yükselen City'nin finaldeki rakibi ise Aston Villa oldu. Birmingham ekibi, İngiltere Kupası yarı finalde milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek final biletini kapmıştı.