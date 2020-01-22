23 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

Leicester City farklı kazandı

Leicester City farklı kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.01.2020

'in 24. haftasında, milli oyuncumuz 'nün formasını giydiği , konuk ettiği 'ı 4-1 yendi.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalma mücadelesi veren , küme düşme hattında yer alan 'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada Harvey Barnes ve 45+5. dakikada Ricardo Pereira'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede West Ham United, 50. dakikada 'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, Ayoze Perez'in 81. (penaltıdan) ve 88. dakikada fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City puanını 48'e çıkarırken, West Ham United 23 puanda kaldı.

Tottenham tek farkla kazandı

Portekizli teknik adam 'nun çalıştırdığı Tottenham ise konuk ettiği 'yi Dele Alli ve Heung-Min Son'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Norwich City'nin tek golünü, 70. dakikada penaltıdan Teemu Pukki kaydetti.

Tottenham puanını 34'e çıkarırken, Norwich City ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.


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