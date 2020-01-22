İspanya Kral Kupası: Unionistas 1-3 Real Madrid
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Unionistas'ı 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri Bale, Gongora (k.k.) ve Diaz kaydederken, Uniostas'ın tek golü Morillo'dan geldi.
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, İspanya 3. Lig ekiplerinden Unionistas ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 18. dakikada Gareth Bale, 62. dakikada Juan Gongora (k.k.) ve 90. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup eden İspanyol devi, son 16'ya kaldı. Unionistas'ın tek golünü ise 57. dakikada Alvaro Romero Morillo'dan kaydetti.
İspanya Kral Kupası'nda gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Ibıza 1-2 Barcelona
Elche 1-1 Athletic Bilbao (Penaltılar sonucu tur atlayan takım Athletic Bilbao oldu.)
Girona 0-3 Villareal
Real Sociedad 2-0 Espanyol
Tenerife 2-1 Valladolid
UD Logrones 0-1 Valencia
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