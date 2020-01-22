23 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

İspanya Kral Kupası: Unionistas 1-3 Real Madrid

Real Madrid rahat turladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.01.2020

son 32 turu maçında , Unionistas'ı 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri Bale, Gongora (k.k.) ve Diaz kaydederken, Uniostas'ın tek golü Morillo'dan geldi.

son 32 turu maçında , İspanya 3. Lig ekiplerinden Unionistas ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini 18. dakikada , 62. dakikada Juan Gongora (k.k.) ve 90. dakikada Brahim Diaz'ın golleriyle 3-1 mağlup eden İspanyol devi, son 16'ya kaldı. Unionistas'ın tek golünü ise 57. dakikada Alvaro Romero Morillo'dan kaydetti.

İspanya Kral Kupası'nda gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Ibıza 1-2 Barcelona

Elche 1-1 (Penaltılar sonucu tur atlayan takım Athletic Bilbao oldu.)

Girona 0-3 Villareal

2-0 Espanyol

Tenerife 2-1 Valladolid

UD Logrones 0-1

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