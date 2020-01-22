23 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

İspanya Kral Kupası: Ibiza 1-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

Barcelona uzatmalarda güldü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.01.2020

 son 32 turunda , 2. Lig ekibi Ibiza'yı 'ın 72 ve 90+4'te attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

son 32 turunda , Ibiza ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Ibiza, Caballe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

71. dakikada Barcelona, 'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

90+5'te tekrar sahneye çıkan Griezmann, Katalan ekibini son 16 turuna taşıdı.

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