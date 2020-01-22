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İspanya Kral Kupası: Ibiza 1-2 Barcelona | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 23.01.2020
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona, 2. Lig ekibi Ibiza'yı Antoine Griezmann'ın 72 ve 90+4'te attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona, Ibiza ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Ibiza, Caballe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
71. dakikada Barcelona, Antoine Griezmann'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
90+5'te tekrar sahneye çıkan Griezmann, Katalan ekibini son 16 turuna taşıdı.
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