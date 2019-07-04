04 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 Giriş Tarihi: 04.07.2019

yeni başkanı oldu! Zekeriye Alp kimdir? sorusu futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bilindiği gibi VAR sisteminin uygulanmasıyla birlikte hakemler üzerindeki eleştiriler daha da artmış, gecelerde günlerce verilen kararlar sorgulanmıştı. Bu aşamada Zekeriya Alp yönetimindeki MHK'nın nasıl bir yönetim sergileyeceği de merak konusu.

'nun (MHK) yeni başkanı oldu. Alp'in yardımcılığını ise Serdar Tatlı üstlenecek.

Merkez Hakem Kurulu'nun son başkanı Sabri Çelik'ti. Sabri Çelik'ten önce de Yusuf Namoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığını yapmıştı. Sabri Çelik yönetiminde Mustafa Çulcu da MHK Başkanvekili olarak yer alıyordu. Zekeriya Alp yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu üyeleri ise henüz belli olmadı!

Merkez Hakem Kurulu başkanı Zekeriya Alp'ın yardımcısı ise Serdar Tatlı oldu.

MHK'NIN YENİ BAŞKANI ZEKERİYA ALP KİMDİR? ZEKERİYE ALP NERELİ?

Zekeriya Alp, 1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi Yugoslavya göçmen olan Alp, Feriköyspor'un alt yapısında futbola başladı. 1966 – 1968 sezonunda iki sene Feriköyspor'da top koşturduktan sonra 1968 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

1978 yılına kadar 11 sezon Beşiktaş'da oynadı. Defans oynadığı için Beşiktaş ile sahaya çıktığı 204 lig maçında 6 gol attı. 1978 yılında da futbolu bıraktı.

Zekeriya Alp, futbol hayatı boyunca 22 defa Türkiye Millî Futbol Takımı'nda forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı, TV yorumculuğu ve spor yöneticiliği yaptı. Çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiederasyonu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü yaptı

Zekeriya Alp, aynı zamanda RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesidir.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına gelmesinin ardından TFF yönetimi ona MHK başkanlığı teklif ettiğinde kendisi de şaşırdı. Önce kabul etmedi daha sonra teklife sıcak bakarak MHK Başkanı oldu.

16 Aralık 2014 tarihinde Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olduğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Altyapı Kariyeri:

– 1966 – Feriköyspor

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1966 – 1968 – Feriköyspor

1968 -1978 – Beşiktaş

Millî Takım Kariyeri :

1967 – Türkiye U-18

1970 – Türkiye U-21

1971 – 1975 – Türkiye

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
La Liga'da ilk El Clasico sonbaharda La Liga'da ilk "El Clasico" sonbaharda
TFF'den flaş U21 kararı! TFF'den flaş U21 kararı!
Manchester City Rodrigo'yu transfer etti Manchester City Rodrigo'yu transfer etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör