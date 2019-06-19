19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte şu ana kadar biten transferler!

Dünyanın birçok futbol liginde sezonlar tamamlandı ya da sezon bitimine çok yaklaşıldı. Takımlarda sezonların bitmesiyle beraber 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncularla resmi sözleşme yapan kulüplerin yanı sıra prensip olarak anlaşan kulüplerde var. İşte şu ana kadar biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir)

Giriş Tarihi: 19.06.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 18:46
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İşte şu ana kadar biten transferler!

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Juan Mata Manchester United'da kaldı. 31 yaşındaki İspanyol futbolcu sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

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İşte şu ana kadar biten transferler!

Trabzonspor, Marsilya'da ve U21 milli takımımızda forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'nın yıllık ücreti:

İlk yıl: 1.300.000 TL
İkinci yıl: 1.430.000 TL
Üçüncü yıl: 1.573.000 TL

Bonservis Bedeli: 200 bin euro

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İşte şu ana kadar biten transferler!

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u 3 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Bonservis Bedeli: 1.5 milyon euro

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İşte şu ana kadar biten transferler!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Eskişehirspor'un 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekip genç futbolcu ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Bonservis Bedeli: Yok

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İşte şu ana kadar biten transferler!

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor, en son İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservis Bedeli: Yok

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