04 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru

Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da, Şili'yi 'la geçen Peru finale adını yazdırdı.

'da düzenlenen 46. 'nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun attığı gollerle maçı kazanırken Şili'de Eduardo Vargas 90+5'te penaltıdan yararlanamadı.

Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili'de ilk 11'de forma giydi.

Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, Spor'dan naklen yayımlanacak.

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