05 Temmuz 2019, Cuma
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Genoa, geçtiğimiz yaz da en son sarı kırmızılı ekipte forma giyen Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamıştı.
İtalyan ekibi Genoa, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019
Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya transfer oldu.
Serie A kulübü Genoa, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda bir süredir transfer etmek için uğraş verdiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
İtalyan ekibinden yapılan yazılı açıklamada Türk asıllı Alman futbolcuyla "uzun süreli" bir sözleşme imzalandığı belirtildi ancak kontrat detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Genoa, geçtiğimiz yaz da en son sarı kırmızılı ekipte forma giyen Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamıştı.
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