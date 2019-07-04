04 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

La Liga'da ilk "El Clasico" sonbaharda

La Liga'da ilk El Clasico sonbaharda
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.07.2019

1. Ligi'nde () 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Fikstür çekimi Federasyonunun Madrid'deki binasında yapıldı. 'da 2019-2020 sezonu 18 Ağustos 2019'da başlayacak, son hafta maçları ise 24 Mayıs 2020'de oynanacak.

La Liga'nın en ünlü maçı olan ve "" olarak adlandırılan - karşılaşmalarının ilki 17. haftada 27 Ekim'de Stadı'nda yapılacak. El Clasico'nun rövanşında ise iki ekip 1 Mart'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak.

Diğer yandan La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid deplasmanda, kadrosunda Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u bulunduran Celta Vigo ile karşılaşacak. Barcelona ise deplasmanına gidecek.

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