28 Haziran 2019, Cuma
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UEFA'dan Milan'a şok! Avrupa kupalarından men...
Giriş Tarihi: 28.06.2019
UEFA, Finansal Fair Play anlaşmasını (FFP) ihlal eden İtalyan devi AC Milan'ı 2019-20 sezonunda UEFA organizasyonlarından men etti.
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan, 2019-20 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan AC Milan'ın yerine İtalya'yı Torino temsil edecek.
UEFA'nın bugün Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili kararını da açıklaması bekleniyor.
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