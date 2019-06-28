28 Haziran 2019, Cuma

FUTBOL

UEFA'dan Milan'a şok! Avrupa kupalarından men...

UEFA'dan Milan'a şok! Karar açıklandı...
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.06.2019

, anlaşmasını (FFP) ihlal eden İtalyan devi 'ı 2019-20 sezonunda UEFA organizasyonlarından men etti.

ile yaptığı anlaşmasını ihlal eden , 2019-20 sezonu için UEFA 'nden men edildi. Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan AC Milan'ın yerine 'yı Torino temsil edecek.

UEFA'nın bugün ve ile ilgili kararını da açıklaması bekleniyor.

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