28 Haziran 2019, Cuma

FUTBOL

Bedelli askerlik yapan Tolgay ve Musa terhis oldu

Tolgay Arslan ve Musa Çağıran terhis oldu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

'da yapan Fenerbahçeli futbolcu  ve yemin töreninin ardından terhis oldu.

Temel eğitimlerini tamamlayan askerler için Komutanlığı bahçesinde yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 99 asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masalara ellerini koyarak yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, "Kutsal askerlik andını içtiğiniz andan itibaren milletimizin göz bebeği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asil birer ferdi oldunuz. Andınız kutlu ve uğurlu olsun. Yemininizin anlamı, askerin vatan nöbetine yürekten bağlanmasıdır. Bunun teminatı şeref, bedeli ise vatan uğruna gerektiğinde seve seve canını vermektir" dedi.

Tolgay Arslan'dan askerlik yemini | Video haber

Tören geçişinin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Çorum'da 21 günlük temel eğitimini tamamlayarak tezkere alan , törenin ardından bir çocuğun üzerindeki formasını imzaladı. Terhis olan da "Her Türk asker doğar. Biz de vatani görevimizi yapmak için 21 gün de olsa buraya geldik. Vatana canımız feda" dedi.

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