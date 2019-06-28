Fatih Terim'den '8 numara' planı: "Sadece Banega yetmez"

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek alternatifli ve önemli yıldızların da bulunduğu bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte öncelik santrfor mevkisi olsa da Fatih Terim yönetime özel bir talepte bulunarak mutlaka 8 numara transferi istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 28.06.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





