28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den '8 numara' planı: "Sadece Banega yetmez"

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek alternatifli ve önemli yıldızların da bulunduğu bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte öncelik santrfor mevkisi olsa da Fatih Terim yönetime özel bir talepte bulunarak mutlaka 8 numara transferi istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 28.06.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 11:12
  • 1
  • 19
Fatih Terim'den '8 numara' planı: Sadece Banega yetmez

Galatasaray'da Fatih Terim liderliğinde Hasan Şaş, Levent Şahin, Ümit Davala, idari menajer Şükrü Hanedar ve scout şefi Emre Utkucan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

  • 2
  • 19
Fatih Terim'den '8 numara' planı: Sadece Banega yetmez

Terim'in direktifleri doğrultusunda oyuncu izleyen scout ekibi hazırladığı raporları yine Terim ve ekibine sunuyor ve Cimbom transferde olabildiğince hızlı adımlar atmaya çalışıyor.

  • 3
  • 19
Fatih Terim'den '8 numara' planı: Sadece Banega yetmez

Bu isimlerden en son gündeme geleni, scout ekibi tarafından keşfedilip teknik heyete önerilen, onay çıktıktan sonra da sessiz sedasız transfer girişimine başlanan 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'du.

  • 4
  • 19
Fatih Terim'den '8 numara' planı: Sadece Banega yetmez

Öte yandan, dün Çaykur Rizespor'un sözleşme yenileme teklifini gei çeviren ve Galatasaray'da forma giymek istediğini tekrar belirten Vedat Muriç için de çalışmalar tam gaz devam ediyor.

  • 5
  • 19
Fatih Terim'den '8 numara' planı: Sadece Banega yetmez

Santrfor bölgesine düüşnülen diğer isimse geçen sezonu Udinese'de kiralık geçiren ve bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki Stefano Okaka.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör