28 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe transferi resmen bitirdi! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar, görüşme sağladığı oyuncular ile anlaşma sağlamaya başladı. Max Kruse, Konoplyanka ve Allahyar transferlerini bitirme noktasına getiren sarı-lacivertliler, bir isimle ve kulübüyle de anlaşma sağladı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor...
Giriş Tarihi: 28.06.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 11:48
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