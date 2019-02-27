27 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Senegal Milli Takımı'na Türkiye'den 3 futbolcu

Senegal Milli Takımı'na Türkiye'den 3 futbolcu
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Senegal Futbol , Madagaskar ile oynayacağı maçın kadrosuna 'dan ile ve 'den 'yı çağırdı.

Senegal Futbol 2019 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu son maçında sahasında 22 Mart'ta Madagaskar ile karşılaşacak. Bu müsabakanın 25 kişilik kadrosu da belli oldu. Kadroda 'den 3 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Aliou Cisse, 'dan ile ve 'den 'yı da listeye aldı. Kadroya 'dan de çağrıldı.

Grupta geride kalan 5 karşılaşmada Senegal 13 puanla ilk sırada yer alırken, Madagaskar ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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