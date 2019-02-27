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Senegal Milli Takımı'na Türkiye'den 3 futbolcu
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019
Senegal Futbol Milli Takımı, Madagaskar ile oynayacağı maçın kadrosuna Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı çağırdı.
Senegal Futbol Milli Takımı 2019 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu son maçında sahasında 22 Mart'ta Madagaskar ile karşılaşacak. Bu müsabakanın 25 kişilik kadrosu da belli oldu. Kadroda Türkiye'den 3 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Aliou Cisse, Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı da listeye aldı. Kadroya Liverpool'dan Sadio Mane de çağrıldı.
Grupta geride kalan 5 karşılaşmada Senegal 13 puanla ilk sırada yer alırken, Madagaskar ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.
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