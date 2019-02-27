27 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Eski Barcelona Başkanı Rosell için şartlı serbestlik kararı

Eski Barcelona Başkanı Rosell için şartlı serbestlik kararı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Kulübünde 2010-2014 yıllarında başkan olan , yaklaşık 2 yıldır tutuklu yargılandığı davada şartlı serbest kaldı.

Brezilya 'nın maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bu işle bağlantılı 6,5 milyon avrosunu kendine alıp toplamda 20 milyon avro kara para aklamakla suçlanan 'in davası, Madrid'deki Ulusal Mahkemede devam etti.

Hakkında 11 yıl hapis talebiyle yargılanan Rosell, 21 ayı aşkın bir süredir cezaevinde olmasından dolayı mahkeme hakiminin verdiği kararla, pasaportuna el konularak ve ayda bir mahkemeye veya karakola giderek imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.

Rosell, savcılığın yönelttiği hakkındaki tüm iddiaların sahte olduğunu savunup suçu bulunmadığını iddia ederken, serbest kalması için mahkemeye "Kaçmayacağımı göstermek için tüm mal varlığımı garanti olarak verebilirim." dedi.

Söz konusu davada Rosell'in yanı sıra eşi Marta Pineda, Lübnanlı arkadaşı olan Shahe Ohannessian ile Pedro Andres Ramos ve Josep Colomer adlı kişiler de yargılanıyor.

Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından 'da kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

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