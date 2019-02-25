25 Şubat 2019, Pazartesi

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Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! "Keşke onu alsaydık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne transferinden dolayı pişmanlık yaşıyor. Galatasaray'ın Diagne'den önce İzlandalı yıldıza teklif yaptığı, Terim'in aklının o golcüde kaldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 13:08
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Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Sarı-Kırmızılılar için yaz transfer dönemi oldukça sıkıntılı geçmişti.

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Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Gomis'in ayrılmasının ardından uzunca bir süre forvet alamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.

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Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Yaz transfer döneminde taraftarın da baskısıyla forvet arayışına hız veren yöneticiler, birçok yıldıza teklif götürmüştü.

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Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Bu dönemde Alan, Pato ve Tetteh gibi yıldızlara yoğunlaşılmış ancak istenilen cevap alınamamıştı.

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Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Sarı-Kırmızılılar daha sonra transferin son gününde, Süper Lig'in gol kralı Diagne ve Marsilya'dan Mitroglou'yu kadrosuna kattı.

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