27 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Hasan Can: Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz

Hasan Can: Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde dün akşam Ümraniyespor, Trabzonsporu’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Galibiyet hakkında konuşan Başkanı , “Finale çıkarsak rakibimizin olmasını isteriz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda ardından mücadelesinde 'u mağlup ederek kupada saf dışı bırakan Ümraniyespor adını yarı finale yazdırdı. Başkanı , takımı kutlayarak hedeflerine ulaşmaya başladıklarını ifade etti.

Ümraniyespor 3-1 Trabzonspor | Maç Özeti

"YENİLSEK BİLE UEFA'YA GİTME ŞANSIMIZ OLACAK"
Yarı finalde ile karşılaşmak istediklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şöyle konuştu:

" dört büyükler dediğimiz takımlarımızın iki tanesi ile karşılaştık. Fenerbahçe ile karşılaştık ve kupadan elendi. Sonra Trabzonspor ile karşılaştık o da kupadan elendi. Yarı finalde karşılaşacağımız takımlar belli. Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz. O zaman yensek de yenilsek de fark etmiyor. Yenersek Avrupa'ya gideceğiz. Ümraniye-Barselona maçını hayal ediyorum dediğimde Barselona orada bir temsildi. Batıyı ve Avrupa Liglerini anlatmak için bir temsildi. Finalde Galatasaray ile karşılaşıp yenersek daha iyi olur ama yenilsek bile 'ya gitme şansımız olacak."

Ümraniyespor'da yarı final coşkusu

Başkan Hasan Can, Ümraniyespor'un nereden nereye geldiğini hatırlatarak, amatör bir kulüp olarak kurulduğunu ve Ümraniyespor'a bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen kulüp başkanlarına ve yönetim kurullarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

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