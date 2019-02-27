27 Şubat 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Maçtan 4-2 mağlup ayrılan Galatasaray, deplasman golü kuralıyla yarı finale yükseldi. Maç sonunda yapılan açıklamalar şu şekilde;
Giriş Tarihi: 27.02.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 17:13
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