Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Emre Taşdemir (Galatasaray):

Benim biraz zamana ihtiyacım var. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Her geçen gün üstüne biraz daha koyuyorum.

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