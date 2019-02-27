27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Maçtan 4-2 mağlup ayrılan Galatasaray, deplasman golü kuralıyla yarı finale yükseldi. Maç sonunda yapılan açıklamalar şu şekilde;

Giriş Tarihi: 27.02.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 17:13
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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Emre Taşdemir (Galatasaray):

Benim biraz zamana ihtiyacım var. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Her geçen gün üstüne biraz daha koyuyorum.

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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Gökhan Karadeniz (Hatayspor):

Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı oynadık. İlk maç 2-0 bitmişti, Galatasaray'a karşı geri dönmek kolay değildi.

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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şehrimiz adına mutluyum, müthiş anılar bıraktık onlara.

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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

İlk penaltı golümden sonra takım ateşlendi. İçeride baskılı ve iyi oynayan bir takımız biz. Tarif edilemez duygular...

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Fatih Terim'den maç sonunda Diagne itirafı!

Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor):

İkinci yarıya aslında iyi başlamıştık ama golü yediğimizde herkes bittiğini sandı.

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