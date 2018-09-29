Spor Toto Süper Lig'de 7. haftasın Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. ligin son sıralarında yer alan sarı lacivertli ekip zirveye tırmanmak Çaykur Rizespor karşısında kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor ise sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yapan Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında zor bir dönemden geçen ve henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçezirveye yaklaşmak için Çaykur Rizespor'u deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktörlük değişikliğine giden ve göreve Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe karşısında bu sezonun ilk galibiyetini arayacak. Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Eylül Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile 40. Randevuda

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe'nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

40. randevu

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırken, 24 kez ise Fenerbahçe galibiyet sevinci yaşadı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda 6-0'lık ve 1988-89 sezonunda 5-0'lık galibiyetlerle aldı.