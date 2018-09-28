    28 Eylül 2018, Cuma

    FUTBOL

    TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası

    TFFden 3 kulübe 3 puan silme cezası
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan , , Manisaspor kulüplerine 3'er puan silme cezası verdi.

    TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

    İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig'den, , Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, Bugsaş Spor, Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sivas Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

    Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig'den , TFF 2. Lig'den , Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

    Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 51'i Ulusal Lisans aldı.

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