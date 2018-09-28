Barış Alıcının gözü Cocuda!

Sezon başında oynadığı futbolla Fenerbahçeli taraftarları adeta mest eden Barış Alıcı, ligin başlamasının ardından yedek kulübesine mahkum bırakıldı. Genç oyuncu, Hollandalı hocadan forma bekliyor.

Kanatlardaki müthiş rekabet nedeniyle beklediği süreleri alamayan genç futbolcu, buna rağmen pes etmiyor.

Antrenmanlarda sıkı çalışan Barış, hocası Phillip Cocu'nun vereceği şansı bekliyor. Sportif direktör Comolli de özellikle genç oyuncularla sürekli konuşup, kendilerini hazır tutmalarını istiyor.

Barış, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana toplamda 6 müsabakada forma giyerken 241 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu henüz gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.