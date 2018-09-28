    28 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Barış Alıcı'nın gözü Cocu'da!

    Barış Alıcının gözü Cocuda!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Sezon başında oynadığı futbolla li taraftarları adeta mest eden , ligin başlamasının ardından yedek kulübesine mahkum bırakıldı. oyuncu, Hollandalı hocadan forma bekliyor.

    Kanatlardaki müthiş rekabet nedeniyle beklediği süreleri alamayan futbolcu, buna rağmen pes etmiyor.

    Antrenmanlarda sıkı çalışan Barış, hocası Phillip Cocu'nun vereceği şansı bekliyor. Sportif direktör Comolli de özellikle genç oyuncularla sürekli konuşup, kendilerini hazır tutmalarını istiyor.

    Barış, 'ye geldiği günden bu yana toplamda 6 müsabakada forma giyerken 241 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu henüz gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

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