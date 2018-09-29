    29 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Cocu: "Yeni bir hikaye yazacağım"

    Cocu: Yeni bir hikaye yazacağım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Fenerbahçe Teknik Direkörü Phillip Cocu görev aldığı 3 aylık dönemle ilgili olarak  medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

    Ligde üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası büyük sıkıntı yaşayan, ardından gelen Konyasporgalibiyeti ve sonrasındaki beraberliğiyle nefes alan 47 yaşındaki teknik adam bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını belirtti. Yaptığı açıklamaların genelinde gelecekten umutlu olduğu vurgusunu yapan Cocu, zamana ihtiyacını olduğunu da dile getirdi.

    İSTEDİĞİM TEMPOYA GELECEĞİZ

    Aralarına son dönemde katılan isimler yüzünden uyum süreci yaşadıklarını belirten Sarı-Lacivertliler'in lı çalıştırıcısı, "Yeni bir takım yaptık. Şimdi burada başarılı olmak için zamana ihtiyaç var. 'ye yeni bir hikaye yazmaya geldim ve bunu oyuncularımla başaracağım. Yavaş yavaş istediğim tempoya ulaşıyor. Oyuncular artık birbirleriyle daha iyi anlaşıyor. Taraftarı memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

    BAŞKAN BİZE İNANIYOR

    Başkan 'un zor günlerde kendilerine sahip çıktığını belirten Phillip Cocu şöyle konuştu: Başkan bize inanıyor ve her zaman arkamızda duruyor. Ben ve oyuncularım bu ağır eleştirilerin altından kalkacağız. Bazı maçlarda ağır yenilgiler aldık, bize yakışmadı. O zaman da söylemiştim. Ama Rizespor maçıyla birlikte bir çıkış yakalayacağız. Hem ligde hem de Avrupa'da yenilgileri telafi edeceğiz. Neler yapabileceğimizi derbide herkese gösterdik. Taraftardan biraz daha sabır ve zaman istiyorum. (Akşam)

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