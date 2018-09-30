    30 Eylül 2018, Pazar

    FUTBOL

    Manchester United'da Zinedine Zidane sesleri

    ManUda Zidane sesleri
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'da koltuğu sallantıda olan 'nun yerine 'ın gelebileceği iddia edildi.

    Aldığı sonuçlar ve futbolcularla yaşadığı sorunlar sebebiyle koltuğu sallantıda olan , deplasmanında da 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyetin ardından Portekizli teknik adamın görevine devam etmesinin çok zor olduğu belirtilirken gündeme çok sürpriz bir isim geldi. İngiliz basınına göre 'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Zidane, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası olabilir.

    Real Madrid'de kazanmadığı kupa kalmayan , geçtiğimiz sezon bittikten sonra sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Cezayir asıllı teknik adam, hiçbir takım çalıştırmazken boşta kaldığı süreçte İngilizce dersleri aldığı belirtildi.

    'de hocalık yapma arzusu içinde olduğu aktarılan Zidane'ın teknik direktörlüğüne hazırlandığı ve Mourinho'nun durumuna göre başarılı çalıştırıcının Ada'ya ilk adımını atabileceği aktarıldı.

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