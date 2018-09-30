Aldığı sonuçlar ve futbolcularla yaşadığı sorunlar sebebiyle koltuğu sallantıda olan Jose Mourinho, West Ham United deplasmanında da 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyetin ardından Portekizli teknik adamın görevine devam etmesinin çok zor olduğu belirtilirken gündeme çok sürpriz bir isim geldi. İngiliz basınına göre Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Zidane, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası olabilir.



Real Madrid'de kazanmadığı kupa kalmayan Zinedine Zidane, geçtiğimiz sezon bittikten sonra sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Cezayir asıllı teknik adam, hiçbir takım çalıştırmazken boşta kaldığı süreçte İngilizce dersleri aldığı belirtildi.

Premier Lig'de hocalık yapma arzusu içinde olduğu aktarılan Zidane'ın Manchester United teknik direktörlüğüne hazırlandığı ve Mourinho'nun durumuna göre başarılı çalıştırıcının Ada'ya ilk adımını atabileceği aktarıldı.