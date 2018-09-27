TFF heyetinin sunumu bitti! Nefesler tutuldu, karar bekleniyor...

UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için başvuran Türkiye ve Almanya ile düzenlediği toplantı başladı. İki ülke sunumlarını tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday olan Türkiye hakkında karar bugün verilecek. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde toplanacak olan UEFA Yönetim Kurulu'nun alacağı karar, TSİ 15.45'te UEFA Başkanı Ceferin tarafından açıklanacak.

TFF HEYETİ UEFA BİNASINDA

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, Nyon'daki UEFA binasına giriş yaptı. Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.



Sunum sonrası TFF heyeti toplantı odasından çıkarken yüzlerin güldüğü dikkat çekti. UEFA heyetinin de sunumdan memnun kaldığı öğrenildi.



İşte TFF heyetinin sunum sonrası ilk görüntüleri:





SAAT 15.45'TE EV SAHİBİ BELLİ OLACAK

Son olarak yönetim kurulunun oylaması yapılacak ve turnuvanın ev sahibi ülkeye karar verilecek. EURO 2024'ün ev sahibi ülkenin açıklanması TSİ 15.45'ten sonra, UEFA Başkanı tarafından oditoryumda gerçekleştirilecek.

Türkiye dördüncü kez Avrupa Futbol Şampiyonası için aday oluyor. EURO 2024'e 'Share together' (birlikte paylaşalım) sloganıyla talip olan Türkiye'nin organizasyon ile ilgili vizyonu, sloganıyla pararel olarak, futbolda ve beraberinde getirdiği beşeri unsurlarda ortaklaşmak.