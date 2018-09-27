27 Eylül 2018, Perşembe
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İşte EURO 2024 oylama detayları
Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018
UEFA üyelerinin EURO 2024 için yaptığı oylamada detaylar belli oldu!
UEFA Yönetim Kurulu'nun EURO 2024 için yaptığı ve başa baş geçmesi beklenen oylamada Almanya'ya 12 üyenin, Türkiye'ye ise 4 üyenin oy verdiği, bir üyenin de çekimser oy kullandığı öğrenildi.
Toplam üyesi 18 olan yönetim kurulunundan bir üyenin oylamaya sağlık sebeplerinden ötürü katılamayacağı daha önce açıklanmıştı.
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