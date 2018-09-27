    27 Eylül 2018, Perşembe

    FUTBOL

    İşte EURO 2024 oylama detayları

    Detaylar belli oldu! Türkiye kaç oy aldı?
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    üyelerinin için yaptığı oylamada detaylar belli oldu!

    Yönetim Kurulu'nun için yaptığı ve başa baş geçmesi beklenen oylamada Almanya'ya 12 üyenin, Türkiye'ye ise 4 üyenin oy verdiği, bir üyenin de çekimser oy kullandığı öğrenildi.

    Toplam üyesi 18 olan yönetim kurulunundan bir üyenin oylamaya sağlık sebeplerinden ötürü katılamayacağı daha önce açıklanmıştı.

    EURO 2024 Almanya'nın

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