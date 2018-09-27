İşte EURO 2024 oylama detayları

UEFA üyelerinin EURO 2024 için yaptığı oylamada detaylar belli oldu!

UEFA Yönetim Kurulu'nun EURO 2024 için yaptığı ve başa baş geçmesi beklenen oylamada Almanya'ya 12 üyenin, Türkiye'ye ise 4 üyenin oy verdiği, bir üyenin de çekimser oy kullandığı öğrenildi.

Toplam üyesi 18 olan yönetim kurulunundan bir üyenin oylamaya sağlık sebeplerinden ötürü katılamayacağı daha önce açıklanmıştı.