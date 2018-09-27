    27 Eylül 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan EURO 2024 açıklaması

    EURO 2024 bizim hakkımız
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, adaletli bir değerlendirme olması halinde UEFA  2024’ün Türkiye’ye verilmesi gerektiğini söyledi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi 'ya geldi. İlk ziyaretini Manisa Valiliği'ne gerçekleştiren 'na MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve çok sayıda partili eşlik etti.

    Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in makamına geçen Bakan Kasapoğlu, Manisa'nın hem kendisi için hem de ülkemiz için önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Hükümetimizin 16 yıldır Manisa'ya gerçekleştirdiği hizmetleri hepiniz biliyorsunuz. Hem sporla ilgili hem gençlikle ilgili hem de diğer alanlarla ilgili. İnşallah hem kendi alanımla ilgili hem de diğer kabine üyelerinin alanlarıyla ilgili Manisa'ya daha çok güzel planlarımız var, hayallerimiz var. Bunları da gerçekleştirmek için elbirliğiyle daha güzel bir Manisa için, gençliğimizin geleceği için, ülkemizin yarınları için çalışacağız" dedi.

    Bakan Kasapoğlu valilik ziyaretinin ardından Şehitler Ortaokulunu ziyaret ederek beden eğitimi dersindeki öğrencilerle bir süre sohbet ederek top ve kitap dağıttı. Kitapların içeriklerinin çocuklara uygun olmadığını fark eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra kitapları toplatarak Ankara'dan yeni kitaplar gönderme sözü verdi.

    EURO 2024 YORUMU
    Bakan Kasapoğlu, okul ziyaretinin ardından çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Bakan Kasapoğlu kendisine ikram edilen Manisa kebabının da tadına baktı. Bir esnafın, 2024'ü alıp alamayacağımızı sorması üzerine Bakan Kasapoğlu, "Almamız lazım, vermeleri lazım, anlatabiliyor muyum? Çünkü bizim hakkımız. Adaletli davranırlarsa alırız inşallah" cevabını verdi.

    Bakan Kasapoğlu Şehzadeler Belediyesi ve AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı'na da kısa bir ziyaret gerçekleştirdi.

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