    27 Eylül 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Şampiyonlar Ligi'ne de 'VAR' geliyor

    UEFAdan flaş VAR kararı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    'dan yaptığı açıklama ile sisteminin bir sonraki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve diğer turnuvalarda da kullanılacağını duyurdu.

    'dan yaptığı açıklama ile sisteminin bir sonraki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve diğer turnuvalarda da kullanılacağını duyurdu.

    İşte VAR'ın kullanılacağı UEFA organizasyonları:

    2019/20 sezonu Şampiyonlar Ligi
    2020/21 sezonu Avrupa Ligi
    2019 UEFA Süper Kupası
    EURO 2020'de
    UEFA Uluslar Ligi 2021 finalleri

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