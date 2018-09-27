UEFA'dan yaptığı açıklama ile VAR sisteminin bir sonraki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve diğer turnuvalarda da kullanılacağını duyurdu.

UEFA'dan yaptığı açıklama ile VAR sisteminin bir sonraki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve diğer turnuvalarda da kullanılacağını duyurdu.

İşte VAR'ın kullanılacağı UEFA organizasyonları:

2019/20 sezonu Şampiyonlar Ligi

2020/21 sezonu Avrupa Ligi

2019 UEFA Süper Kupası

EURO 2020'de

UEFA Uluslar Ligi 2021 finalleri