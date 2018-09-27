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2019/20 sezonu Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi'ne de 'VAR' geliyor
Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018
UEFA'dan yaptığı açıklama ile VAR sisteminin bir sonraki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve diğer turnuvalarda da kullanılacağını duyurdu.
UEFA'dan yaptığı açıklama ile VAR sisteminin bir sonraki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve diğer turnuvalarda da kullanılacağını duyurdu.
İşte VAR'ın kullanılacağı UEFA organizasyonları:
2019/20 sezonu Şampiyonlar Ligi
2020/21 sezonu Avrupa Ligi
2019 UEFA Süper Kupası
EURO 2020'de
UEFA Uluslar Ligi 2021 finalleri
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