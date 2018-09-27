27 Eylül 2018, Perşembe
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur."
Giriş Tarihi: 27.09.2018
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Mehmet Kasapoğlu, UEFA'nın Türkiye'nin de aday olduğu EURO 2024'e Almanya'nın ev sahipliği yapmasına karar vermesi sonrası konuştu.
Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur" dedi.
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