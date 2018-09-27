    27 Eylül 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur."

    Ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur.
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'ün Almanya'ya verilmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

    Mehmet Kasapoğlu, 'nın 'nin de aday olduğu 'e Almanya'nın ev sahipliği yapmasına karar vermesi sonrası konuştu.

    Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur" dedi.

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