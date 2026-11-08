Arca Çorum FK galibiyetinin ardından Ederson: Performansım istediğim düzeyde değildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Arca Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada 9 kurtarış yapan deneyimli file bekçisi, performansına ilişkin özeleştiri yaparken takımına yardım etmenin önceliği olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Arca Çorum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelede 9 kurtarış yaparak dikkat çeken deneyimli file bekçisi, son dönemdeki performansını değerlendirirken yaşadığı zorluklara da değindi.

"PERFORMANSIM İSTEDİĞİM DÜZEYDE DEĞİLDİ"

Çorum FK karşısında yaptığı kurtarışlarla takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynayan Ederson, performansının beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Brezilyalı eldiven, "Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı." ifadelerini kullandı.

"TEK AMACIM TAKIMIMA YARDIM ETMEK"

Takım başarısının önceliği olduğunu vurgulayan deneyimli kaleci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim tek bir amacım var. O da takımıma yardım etmek. Takım arkadaşlarıma maçlarda ve antrenmanlarda yardım etmek."