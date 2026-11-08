Oppong'dan Emre Belözoğlu sözleri!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Oppong, teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig 11. hafta maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı lacivertli ekibin Ganalı stoperi Kojo Peprah Oppong, yeni teknik direktörleri Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.

Belözoğlu'nun maç öncesi kendilerine aktardığı plan sayesinde iyi bir netice aldıklarını belirten Oppong şunları söyledi:

"Bizler bir aile gibiyiz. Birimiz olmadığında diğeri onun gösterdiği performansı göstermeye çalışıyor. Bir başka takım arkadaşım oynamadığında ben de görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Oynadığım süre aldığım her andan keyif almaya çalışıyorum.

Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz. Blok olarak, hat olarak geride kalmak istemiyoruz ama tabii ki oyunun bazı bölümlerinde blok olarak geride olduğunuz anlar da olabiliyor. Hat olarak kolektif anlamda çıkabildiğimiz kadar ön tarafa çıkmaya çalışıyoruz. Topu kaptıktan sonra direkt bir şekilde atağa çıkmaya gayret ediyoruz.

Emre hocamız güçlü bir oyun planından bize bahsetti. İyi bir planımızın olduğunu zaten düşünüyoruz. Bizlere aktarmış olduğu bu planda bana göre saha içerisinde iyi işledi. Hocamızın aktardıklarını sahada uygulamaya çalıştık. Sonuç olarak netice böyle oldu."