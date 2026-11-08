Arca Çorum FK galibiyeti sonrası Emre Belözoğlu: Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arca Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İlk maçındaki farklı galibiyeti "tek kelimeyle mükemmel" olarak değerlendiren Belözoğlu, takımın gelişmesi gereken yönlerine de dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk maçında farklı bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç teknik adam, alınan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirirken takımın gelişmesi gereken yönlerine de dikkat çekti.

"TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL"

Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına farklı bir galibiyetle başlayan Emre Belözoğlu, karşılaşmayı değerlendirirken, "Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten Belözoğlu, takımın organizasyon anlamında gelişmesi gerektiğini vurguladı.

"DAHA YÜKSEK ORGANİZASYONA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın sahip olduğu kaliteye dikkat çeken Belözoğlu, "Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Bunu söylemem lazım. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif. Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız. Oyuncular tebriği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var." dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe taraftarına da teşekkür eden genç teknik adam, "Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Daha iyisini fazlasıyla yapabiliriz. Küçük bir eleştirim olacak bu maçla ilgili. Takımımın daha iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"TOPA SAHİP OLMAK KOLAY DEĞİL"

Oyunun taktiksel detaylarına da değinen Belözoğlu, "Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilir mi, olabilir. Daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"OYUN GELİŞECEK, İNANIYORUZ"

Oyuncuların bireysel özelliklerini ön plana çıkarmak istediklerini belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncuların en güçlü yönünü ortaya çıkarmak için çalışacağız. Liverpool ve bu maçta oyuncular açlar. İyi bir oyuncu grubumuz var. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Kulübede onların bir yardımcısı var. Oyun gelişecek, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncuların kalitesine, bizim becerimize inanıyorum."