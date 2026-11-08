İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın açıklaması! "Hiçbir alakası yok"

Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup ettiği maçta iki gol atan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıkan yıldız futbolcu, şampiyonluk hedefini vurgularken Emre Belözoğlu'na da övgülerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydeden İrfan Can Kahveci, maçın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayla 200. maçına memleketinde çıkan deneyimli futbolcu, hem galibiyeti hem de attığı golleri değerlendirdi. Şampiyonluk hedefini yineleyen İrfan Can, gol sevincinin Sergen Yalçın'a yönelik olduğu iddialarına da açıklık getirdi.

"200. MAÇIMA MEMLEKETİMDE ÇIKTIM"

Kendisini fiziksel olarak iyi hissettiğini belirten İrfan Can Kahveci, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon başından beri, yıllardan beri, 2-3 senedir kendime çok dikkat ediyorum. Çalışıyorum. Şanlı Fenerbahçe formasıyla 200. maça memleketimde çıktım. 2 gol attım. Mutluyum. Böyle devam edip, seriler yakalayıp inşallah şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin hücum kalitesine de dikkat çeken tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'de çok kaliteli ayaklar var. Oyun içinde doğru pozisyon aldığında, doğru konumlandığında şut şansları geliyor. Bunun sonucunda daha az şut atarak 5 gol attık." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA ÖVGÜ

Takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında da konuşan İrfan Can, "Emre Hoca bu kulübün dinamiklerini iyi bilen, kendini çok geliştirmiş bir hoca. Önceki hocalarımıza İsmail Hoca'ya ve Kuyt Hoca'ya teşekkür ederim, onların emekleri yok sayılamaz. Emre Hoca ile inşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız." şeklinde konuştu.

"SERGEN HOCA'YA GÖNDERME YAPMADIM"

Gol sevincinin Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlanmasına ilişkin de konuşan İrfan Can Kahveci, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Milli Takım'a davet edilmemesinden dolayı üzüldüğünü gizlemeyen deneyimli futbolcu, gol sevincinin bu konuyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

İrfan Can Kahveci, "Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmasın." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM'A BAŞARI DİLEDİ

Milli Takım'ın Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçlarına da değinen İrfan Can, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Takım, Sergen Hocamız ile ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma her şeyin üstündedir. İnşallah başarılar diliyorum, hem hoca ekibine hem oyuncu kardeşlerime."