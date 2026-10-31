Fenerbahçe Kadıköy'de Göztepe'ye kayıp!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybederek üst üste 2. maçından puan alamamış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Göztepe'de oyuna 74. dakikada dahil olan Sinclair Armstrong, 76. dakikada İzmir ekibi adına maça eşitliği getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ise Andre Henrique kafa vuruşunu yaparak Göztepe'yi öne geçirdi.

Bu golün ardından farklı gol olmadı ve mücadelede 2-1'lik Göztepe üstünlüğüyle sonuçlandı.

KADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Karşılaşmanın son anlarında Fenerbahçe taraftarı, Aziz Yıldırım ve yönetimine tepki göstererek 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE TARAFTAR GERİLDİ

Fenerbahçe adına karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı gol pozisyonlarının ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maçın 52. dakikasında yaptığı vuruş kaleci Arda Özçimen'de kalan Kerem Aktürkoğlu, tribünden tepki alması üzerine el kol hareketleriyle yanıt verdi.

83. dakikada yerini Vedat Muriç'e bırakan Kerem Aktürkoğlu'na tribünden ıslık sesleri bir kez daha yükseldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, üst üste 2. mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı. Göztepe ise üst üste 4 kez ligde kazanmış oldu ve puanını 15'e yükseltti.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 11. dakikasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK deplasmanına çıkacak. Göztepe ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.

19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.

31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.

35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.

45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Ederson'un hatalı pasında topu alan Arda Okan Kurtulan, kale sahası içindeki Juan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

64. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı ıska geçti.

69. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Juan'ın kafayla müdehalesi sonrası arka direğe hareketlenen Miroshi, yakın mesafeden topa dokunamadı.

71. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu tekrar alan Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

76. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topu uzaklaştırmak isteyen Guendouzi'nin ters vuruşunda Armstrong, Skriniar'ı müdehalesine rağmen geçerek topu kaptı. Ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada Göztepe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Anjorin'in ön direğe ortaladığı topa yüklesen Henrique, meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 1-2.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.