Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarından "Yönetim istifa!" sesleri!
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Chobani Stadyumu'nda alınan mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe'de taraftarlar, mücadelenin son dakikalarında 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.