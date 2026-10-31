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Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarından "Yönetim istifa!" sesleri!

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Chobani Stadyumu'nda alınan mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

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Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarından "Yönetim istifa!" sesleri!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe'de taraftarlar, mücadelenin son dakikalarında 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

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