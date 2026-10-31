Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi Greenwood gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mason Greenwood, hastalığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kanté, Oğuz, İrfan Can, Kerem, Lukaku ve 11'iyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de Mason Greenwood, yedekler de dahil olmak üzere kadroda yer almadı.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre İngiliz oyuncu, hastalığı sebebiyle kadroya alınmadı.