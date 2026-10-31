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Kerem Aktrükoğlu ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik çıktı!

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. Maçın 52. dakikasında çektiği şutun kaleci Arda Özçimen'de kalmasının ardından taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaşan milli futbolcu, kale arkası tribününe el kol hareketleriyle karşılık verdi. Kerem'in tepkisinin ardından tribünlerdeki ıslıkların şiddeti arttı.

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Kerem Aktrükoğlu ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı.

Fenerbahçe adına maça ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 52. dakikasında çektiği şutun kaleci Arda Özçimen'de kalması sonrası tribünler tarafından ıslıklandı.

Milli futbolcu, kendisine gösterilen tepkinin ardından kale arkası tribününe el kol hareketleriyle karşılık verdi.

Kerem'in karşılığı sonrası tribündeki ıslık sesleri arttı.

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Kerem Aktrükoğlu ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik çıktı! - 1

Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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