Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'tan Greenwood açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Dirk Kuyt, karşılaşma öncesi konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Dirk Kuyt, maçın öncesi açıklamalarda bulundu.

Kuyt, "Bizler için zorlu bir haftaydı. Sonuç olarak 4 aydır İsmail Hoca ile birlikteydik. Kendisi benim için özel biri. Geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğe bakmalıyız. Bizler için önemli olan, pozitif enerjiyi geri getirmekti. Takıma baktığınızda gayet iyi oyuncular olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Taraftarın desteği arkamızda bulunacak. Birlik olmalıyız.

GREENWOOD AÇIKLAMASI

Maalesef Greenwood bugün oynayamayacak. Kendisi grip olduğu için oynamayacak. Maçta oynamak için çok heyecanlıydı fakat ne yazık ki bugün yok. Tek amacımız onun en çabuk şekilde iyileşmesini sağlamak. Ben sahaya çıkan bütün oyunculara güveniyorum. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Özellikle Türk oyuncularımızı desteklesinler. Eğer birlik olursa zaten gerisi gelir." dedi.