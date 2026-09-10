Fenerbahçe, Roma karşısında Devler Ligi'ne puanla başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan ekibi Roma, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Roma 1-1 berabere kaldı.

Mücadelede Roma'nın golü 40. dakikada Bryan Cristante'den gelirken sarı-lacivertliler 48. dakikada Archie Brown ile eşitliği sağladı. Başka gol olmayan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BARTUĞ ELMAZ SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, 62. dakikada sakatlanarak yerini Levent Mercan'a bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, ilk puanını da böylelikle almış oldu.

TARAFTARLAR GAZİ YAŞAR'I UNUTMADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yetiren Gerçek Yaşar için pankart açtı.

FENERBAHÇE'DEN DEVLER LİGİ'NE ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlardan dikkat çeken bir şov geldi. Oyuncular Frankenstein müziği eşliğinde sahaya çıkarken, tribünlerde de özel bir koreografi hazırlandı.

Taraftarlar, üzerinde kurgusal film karakteri Frankenstein'ın yer aldığı pankartı açarak "Fenerbahçe Avrupa'ya musallat olmak için geri döndü!" mesajını verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Fenerbahçe-Roma maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un pasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada Vedat Muric'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasına sarkan Dybala'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.

39. dakikada Roma 1-0 öne geçti. Malen'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Cristante'nin vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk devresi Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Greenwood'un ara pasında Archie Brown, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



52. dakikada Kante'nin ara pasında Vedat Muriqi sağ çaprazda topla buluşup şutunu çekti ancak kaleci Svilar meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.



60. dakikada sol taraftan Ranch'in ortasında Soule kale önünde kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.



63. dakikada Ederson'un uzun vurduğu topu Muriqi kafayla Greenwood'a indirdi. Greenwood, ceza sahası sağ çaprazında Hermoso'nun kontrolüne alamadığı topu alıp yakın direğe şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



68. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Dybala, Kerem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gil Manzano, doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR tarafından yapılan uyarıyla pozisyonun ceza sahası dışında olduğu tespit edildi ve serbest vuruş kararı verildi.



72. dakikada Greenwood'un sağ taraftan pasında Lukaku ceza sahası sağ tarafında topla buluştu. Lukaku'nun kale önüne çevirdiği topta Oğuz Aydın'ın şutunda Rench'in ayağını koymasıyla havalanan topu kaleci Svilar kontrol etti.



76. dakikada sağ tarafta topu alıp çalımlarla ceza sahasına giren Dybala'nın ceza sahası sağ çaprazında uzak direğe yerden şutunda kaleci Ederson uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.



86. dakikada sol taraftan Levent'in orta yaparak kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Ake'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.