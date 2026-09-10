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Fenerbahçe-Roma maçı öncesi öne çıkan istatistikler! O detay dikkat çekti

Temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan ekibi AS Roma'nın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı öncesi artık nefesler tutuldu. Karşılaşma öncesi ise bazı detaylar dikkat çekti. İşte detaylar...(FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. Daha önce iki ekip 2014 yılında hazırlık maçında rakip oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Diğer notlar ise şu şekilde:

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Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Fenerbahçe, İtalyan rakiplerine karşı oynadığı son üç iç saha maçını kazandı ve bu üç maçın hepsinde kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

En son, 2012/13 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında Lazio'yu 2-0 mağlup ederek toplamda 3-1'lik bir galibiyet elde etmişti.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Fenerbahçe, Serie A takımlarıyla oynadığı son beş maçın sadece birini kaybetti, üçünü kazandı.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Roma, Türk rakiplerine karşı oynadığı son beş maçı kazandı; bunlardan dördünde kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Fenerbahçe, 2008/09 sezonunda altıncı kez katıldığından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasına yükseldi; o zamandan beri eleme turlarında dokuz kez elendi.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımını deplasmanda yenen son İtalyan takımı, Kasım 2005'te Milan'dı (Fenerbahçe'ye karşı 4-0).

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

O zamandan beri, bu turnuvada deplasmanda oynayan son beş İtalya temsilcisinden hiçbiri galibiyet elde edemedi (2B 3M).

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Eleme maçları da dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi'nde son kez yer aldıkları tarihten bu yana Avrupa'da 154 maç oynadılar (72G 42B 40M).

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Roma, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

ROMA SON 6 AÇILIŞ MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

İtalyan ekibi, son 6 katılımında açılış maçlarından sadece 1'inde kazanabildi (2B 3M), o da 2014-15 sezonunda CSKA Moskova'yı 5-1 yendikleri maçtı.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonuna dördüncü kez evinde başlayacak.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Daha önceki üç sezonun ikisine galibiyetle başlayıp (1B), sadece 2001-02 sezonunda Barcelona'ya yenilmişti.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

İç sahada başladıkları son Şampiyonlar Ligi sezonu ise Eylül 2007'de İtalyan takımı Inter'i 1-0 yendiği karşılaşmaydı.

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

18 yıl önceki son katılımında Fenerbahçe; Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev'in yer aldığı grupta dördüncü sırada yer almış ve altı maçta iki puan toplamıştı (2 beraberlik, 4 mağlubiyet).

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi ilginç detay! Son 6 maçta şoku yaşadılar

Roma ise 7 sezon süren hasretin ardında Şampiyonlar Ligi sahnesindeki yokluğunu sona erdirdi.

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