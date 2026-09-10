Fenerbahçe-Roma maçı öncesi öne çıkan istatistikler! O detay dikkat çekti

Temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan ekibi AS Roma'nın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı öncesi artık nefesler tutuldu. Karşılaşma öncesi ise bazı detaylar dikkat çekti. İşte detaylar...(FB spor haberi)