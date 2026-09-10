Fenerbahçe-Roma maçı öncesi öne çıkan istatistikler! O detay dikkat çekti
Temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan ekibi AS Roma'nın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı öncesi artık nefesler tutuldu. Karşılaşma öncesi ise bazı detaylar dikkat çekti. İşte detaylar...(FB spor haberi)
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Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. Daha önce iki ekip 2014 yılında hazırlık maçında rakip oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Diğer notlar ise şu şekilde: