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Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra ilk golü Archie Brown'dan! Sarı-lacivertliler eşitliği böyle yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Roma arasındaki mücadelede sarı-lacivertliler 40. dakikada kalesinde gol gördü. Bryan Cristante'nin kaydettiği golle İtalyan ekibi karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe, Archie Brown ile eşitliği yakaladı.

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Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra ilk golü Archie Brown'dan! Sarı-lacivertliler eşitliği böyle yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında evinde Roma'yı ağırlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 40. dakikada geriye düştü.

Roma'nın golü Bryan Cristante'den gelirken sarı-lacivertlilerde Archie Brown, 48. dakikada eşitliği sağladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Not: Videolar TRT'den alınmıştır.

#Roma #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe
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