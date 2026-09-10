Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra ilk golü Archie Brown'dan! Sarı-lacivertliler eşitliği böyle yakaladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Roma arasındaki mücadelede sarı-lacivertliler 40. dakikada kalesinde gol gördü. Bryan Cristante'nin kaydettiği golle İtalyan ekibi karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe, Archie Brown ile eşitliği yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında evinde Roma'yı ağırlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 40. dakikada geriye düştü.
Roma'nın golü Bryan Cristante'den gelirken sarı-lacivertlilerde Archie Brown, 48. dakikada eşitliği sağladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Roma, Cristante'nin golüyle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/zoGKVXXkCh— TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026
GOOOOLLL! Archie Brown! Sol bekten geldi golünü attı! 18 yıl sonra gelen ilk Şampiyonlar Ligi golü! pic.twitter.com/hx1zl4Mk4a— TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026
Not: Videolar TRT'den alınmıştır.