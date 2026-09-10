Fenerbahçe taraftarı Gerçek Yaşar’ı unutmadı
Fenerbahçe taraftarından anlamlı vefa… Sarı-lacivertliler, Roma karşılaşması öncesinde Beşiktaş derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gerçek Yaşar’ı unutmadı.
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yetiren Gerçek Yaşar için pankart açtı.
Derbide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gerçek Yaşar unutulmadı.— TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026
🟡🔵 Kadıköy'de Gerçek Yaşar pankartı tribünlerde yerini aldı. pic.twitter.com/35v3ySrgQv