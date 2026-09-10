Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne özel koregorafi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta maçında Roma ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi inanılmaz bir koreografiye imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi tribünlerde görsel şölen yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, hazırladıkları dikkat çekici koreografiyle stadyumda unutulmaz bir görüntüye imza attı.

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Kadıköy'de muhteşem kareografi ve Şampiyonlar Ligi müziği 🟡🔵 pic.twitter.com/vjFpZfuNT4 — TRT Spor (@trtspor) September 10, 2026

Not: Video TRT'den alınmıştır.