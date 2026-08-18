UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı mücadeleden iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe - Lyon müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, lig etabına yükselebilmek için Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında Kadıköy'de avantaj arayan sarı-lacivertliler sahadan iyi bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Ake, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Talisca, Vedat Muriç

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanıyor.

FENERBAHÇE - LYON PLAY OFF MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başladı.

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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Parc OL Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Lyon karşılaşması TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

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MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetiyor. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapıyor.

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

Lyon, Openda'nın attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/EmXW5jOHac — TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026