Fenerbahçe - Lyon CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı canlı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı mücadeleden iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe - Lyon müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, lig etabına yükselebilmek için Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında Kadıköy'de avantaj arayan sarı-lacivertliler sahadan iyi bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Ake, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Talisca, Vedat Muriç
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda
FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanıyor.
FENERBAHÇE - LYON PLAY OFF MAÇI SAAT KAÇTA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başladı.
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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Parc OL Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe - Lyon karşılaşması TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE-LYON MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetiyor. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapıyor.
"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Lyon, Openda'nın attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/EmXW5jOHac— TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026
⚽ GOOLLL! Mason Greenwood'tan harika gol! Örümcek ağlarını aldı! Temsilcimiz ikinci yarıya müthiş başladı! pic.twitter.com/LUHGrF5MS7— TRT Spor (@trtspor) August 18, 2026