İsmail Kartal'dan flaş Asensio açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

İsmail Kartal: "Birkaç gündür yani hazırlanıyoruz. Rakibimizle ilgili... Daha doğrusu yani biz Sturm Graz'ı geçmeden önce de Lyon'u izledik. Devamlı takip ettik. Lyon, organize bir takım, iyi pas yapıyorlar, hücuma organize çıkıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz, ekip olarak bu yönde çalıştık. Rakiple ilgili ne yapacağımızla ilgili kısa bir antrenman yaptık. Tek antrenmanla hazırlandık. Oyuncularım ne yapacaklarını biliyor. Oyuncularımla beraber ekip olarak konsantre olduk, iyi hazırlandık. Taraftarımızın enerjisini, bizi maç başından sonuna kadar yürekten destek vereceklerini biliyoruz. Taraftarımızla birlikte bu maçı oynamalıyız. İyi futbolla, iyi mücadeleyle rövanş öncesi avantajlı skor istiyoruz."

ASENSIO SÖZLERİ

"Biz oyuncularımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece Asensio değil, 24 tane değerli oyuncu var bizde. Bu maç böyle gerekiyordu, böyle karar verdik." dedi.