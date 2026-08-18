UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olympique Lyon kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği mücadelesinde, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepkiyle karşılaşan Göktuğ Alımcı, başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olympique Lyon Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tepkiyle karşılaşan Göktuğ Alımcı, başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Sporun birleştirici ruhunu önemseyen ve rekabetin sadece sahada olduğu bilinciyle hareket eden Kulübümüz, bugün minik Fenerbahçeli Göktuğ'u misafir ederek bu konudaki farkını bir kez daha ortaya koydu.



Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği ile oynadığımız müsabakada üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı, Başkanımızın davetlisi olarak Stadımıza geldi.



Fenerbahçemizin, bugün O. Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Göktuğ ve ailesini, kulüp binamızda konuk eden Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz minik taraftarımızla yakından ilgilenirken, forma ve günün anısına hazırlanan birbirinden özel hediyeler de aileye verildi. Göktuğ Alımcı'nın ailesi de Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza gösterdikleri misafirperverlikleri için teşekkür etti.



Bu özel buluşmada Alımcı Ailesi'ne, Gençlerbirliği maçında Göktuğ ile yakından ilgilenen Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven de eşlik ederken, kendisine forma takdim edildi.



Misafirler daha sonra müsabakayı takip etmek üzere tribündeki yerini aldı.



Unutulmamalıdır ki rengi ne olursa olsun çocukların herhangi bir takıma karşı duyduğu sevgiye ve sevginin yaşattığı heyecana her koşulda saygı gösterilmelidir.