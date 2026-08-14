Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku imza töreninde açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe, yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni düzenliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe, yeni transferi Romelu Lukaku imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İŞTE LUKAKU'NUN AÇIKLAMALARI

"Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum.

Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var.

Önemli olan Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Konu bireysel değil, Fenerbahçe! Oynadığımız futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteğini ve arzusun da görebiliyorum.

Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Ben de mükemmel şekilde adapte olmak ve performansımı ortaya koymak istiyorum. Hocamız ve teknik ekip de harika. Yakın zamanda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. En kısa sürede statta taraftarlarla buluşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"



Bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olmak benim için mutluluk. Türkiye benim ikinci evim. 30 yaşından sonra, babam gibi Türkiye'ye geldim."

Romelu Lukaku Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

"Arkadaşlarımdan %50'si Türk! Böyle bakınca, buraya gelmem kaçınılmaz oluyor. Çocukken de buradaydım. Kardeşim de burada oynadı. Babamın son golü de buradaydı. Fenerbahçe'ye karşı atmıştı diye hatırlıyorum... Milli Takım'daki son maçım da buradaydı, bu statta oynamıştım. Benim ihtiyacım olan şey bu, kendime de bunu söyledim. Fenerbahçe'nin çok güçlü vizyonu var, benim de hedeflerim var. Kazanmak isterim, kaybetmeyi sevmem! Fenerbahçe ile hedeflerimiz örtüşüyor. Milan Skriniar ile gelmeden görüştüm. Matteo Guendouzi ile geldikten sonra görüştük. Nathan Ake, N'Golo Kante ile konuştuk. Tanıdığım Türk oyuncular da var. Dün akşam yemek yedik ve geçen sezon, kulüp hakkında bir şeyler anlattılar. Takımda çok iyi atmosfer var. Arkadaşlarımda da aynı hırsı görüyorum. Her maçı final olarak devam etmeliyiz. Böyle yaparsak, hedeflerimizi gerçekleştiririz."

Raul Meireles ile konuştuk, geçen hafta iki kere toplamda 2,5 saat görüştük. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Nicolas Anelka ile görüşmedim, arayacağım... Numaramı değiştirdim ama arayacağım. Raul çok güzel şeyler söyledi. Taraftar, yönetim ve medya ile alakalı güzel şeyler söyledi. Aynı whatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor. İsmail Kartal'ın çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Benden beklentilerini anlattı. Bu dürüstlük benim için önemli. 15-20 dakika konuştuk, beklentilerini söyledi. Ne istediğini net anlattı ve ben de anladım. Takımla oynamak için sabırsızlanıyorum."

"BEN SAKAT DEĞİLİM, FİTİM!"

4-6 hafta bence fazla (gülerek). %100 olarak hissediyorum. Dün takımla çalıştım. 5-6 günlük programım var, gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum. 4-6 hafta uzun, ben sakat değilim! Fit durumdayım.