Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'den flaş transfer sözleri!

Fenerbahçe, yeni yıldızı Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, Lukaku için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk.

Sevgili Lukaku'yla 10-15 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim.

Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu? Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik.

Doğru oyuncuları kazandırmak için Aziz Yıldırım beni görevlendirdi ve benim de işim bu. 2-3 kez kontrol ettirmeden oyuncu transferine izin vermem! Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçti. Sonra Türkiye'de de kontrolden geçti. Sapasağlam Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali var, Vedat Muriqi de olduğu gibi... Lukaku'da da böyle. Eğer gerekir ve arzu ettiğimiz bir oyuncu olursa U23 oyunculardan gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz.."