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Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku imza töreninde imza konuştu | İZLE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Belçikalı golcünün açıklamaları.

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Lukaku, Fenerbahçe için İstanbul'da!

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