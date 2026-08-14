Oğuz Çetin'den Lukaku açıklaması: 4-6 haftalık süreçte...

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertlilerin Romelu Lukaku için düzenlediği imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertlilerin Romelu Lukaku için düzenlediği imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İŞTE OĞUZ ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI

"Çok iyi bir takıma sahibiz, çok değerli oyuncularımız var. Bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Başkanımızın vizyonu ve takımdaşlık içerisinde iş bölümü yaparak transferleri gerçekleştirdik. Çok önemli transferler yaptık. Dünyanın bildiği Romelu Lukaku'yu da aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Takımımız daha da güçlendi. İsmail Hoca ile 1988'den itibaren takım arkadaşlığı yaptım ve yıllarımı beraber geçirdim. Son iki aydır İsmail Kartal gerçeğini tanıyorum. Onu daha yakından tanıdıkça nasıl donanımlı olduğunu ve takımın nasıl idare edilmesi gerektiğini yaşıyorum. Oyuncuları geliştirebiliyorsa, çok kısa sürede algılamalarını sağlayıp, büyük Fenerbahçe taraftarının beklentilerini karşılayacak oyun oynatıyorsa, Fenerbahçeliliğini de çok rahat görebiliyorum."

"Romelu Lukaku'nun tüm ölçümlerini yaptık. Sezona yeni başlıyor gibi onu fiziksel olarak hazır duruma getirmek için programlar yapıldı. İsmail Hoca ekibi ve benim nezdimde gerekenler yapılacak. Çok ciddi programları uygulamaya başladık. Hem onu koruyacağız hem de çok kısa sürede maçlara çıkmasını sağlayacağız. Böylesine büyük bir transferi yaptığımız için yönetime çok teşekkür ederim. Romelu ile olmanın da keyfini yaşıyorum."

Cihan Kamer: "Taraftar olarak sormak istiyorum, neden Lukaku için bir süreç gerekiyor?"

Oğuz Çetin: "Zorlu bir süreçten geçti. Fiziksel gelişimi için mucize yaratamayız. Daha güçlü hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Takımla ritmini yakalamasını süreç gerekli. 4-6 haftalık süreçte takıma uyumunu hissettirecek."