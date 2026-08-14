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Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip yıldız futbolcuya yayınladığı mesaj ile veda etti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Brezilyalı yıldız, ülkesinin ekiplerinden Atletico Mineiro'yla her konuda anlaşmaya vardı.

2023 yılında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli forma ile 129 maça çıkarken 12 gol ve 21 asist kaydetti.

2024/2025 sezonunda Fenerbahçe ile Türkcell Süper Kupa kazandı. Ancak cezası sebebiyle 2 maçta da forma giyemedi.

Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! - 1FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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