Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip yıldız futbolcuya yayınladığı mesaj ile veda etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Brezilyalı yıldız, ülkesinin ekiplerinden Atletico Mineiro'yla her konuda anlaşmaya vardı.

2023 yılında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli forma ile 129 maça çıkarken 12 gol ve 21 asist kaydetti.

2024/2025 sezonunda Fenerbahçe ile Türkcell Süper Kupa kazandı. Ancak cezası sebebiyle 2 maçta da forma giyemedi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ